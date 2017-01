Valitsuse istungite (pildil) reeglid on juba ammu paigas, nüüd kehtestati reeglistik ka kabinetinõupidamistele.

Valitsuse istungite (pildil) reeglid on juba ammu paigas, nüüd kehtestati reeglistik ka kabinetinõupidamistele. Foto: Tiit Blaat

Muudatuse põhjuseid on nähtud nii infolekete vältimises kui ka ministrite kompetentsuse parandamises.

Kui varem on valitsuse kabinetinõupidamised (erinevalt valitsuse istungitest) toimunud suhteliselt vabas vormis, siis peaminister Jüri Ratase juhtimise all on alates selle aasta algusest ka kabinetinõupidamistele kehtestatud rangemad reeglid – mis asjaoludel ametnikud ja valdkonna eksperdid neil osaleda saavad.