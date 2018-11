Jutt Euroopa armeest ei tee Eesti elu lihtsamaks

Raimo Poom raimo.poom@epl.ee RUS

Välisminister Sven Mikser (vasakul) ja kaitseminiser Jüri Luik (paremal) Euroopa Liidu armee ideest ei vaimustu. Priit Simson

Julgeolekupoliitika eestvedajad on kindlad, et USA on endiselt ainuke reaalne heidutaja.