Juuksekarvad koolilõunas on minevik, taimetoiduletid ja delikatessid tulevik

Liina Kanarbik reporter RUS

Tallinna inglise kolledžis voorib väiksesse, 110-kohalisse sööklasse järjepanu õpilasi juurde. Toitlustaja sõnul sõi osa lapsi alguspäevil lausa püstijalu, sest tung ja huvi koolilõuna vastu on võrreldes möödunud aastaga märgatavalt tõusnud. Foto: Madis Veltman

* Võrreldes ajaga, mil mina iga päev pisut enne kella ühtteist puidust pingil koolilõunat sõin, on praegune koolilõuna hoopis teisest klassist. * Rõõmustada võib selle üle, et koolijuhid tunnevad ka ise aina enam huvi selle vastu, et pakutav lõuna oleks mitmekesine ja toitev.