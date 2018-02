Täna taasavatakse pidulikult Maarjamäe loss, kus on uus näitus „Minu vaba riik”. See on Eesti ajaloomuuseumi kingitus Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks.

„EV 100” on ka uue suurnäituse teema: läbi ruumide jalutades saab aimu Eesti esemelisest ajaloost. Näituse ühe kuraatori ja teadusdirektori Krista Sarve sõnul oli nende peamine eesmärk kajastada Eesti inimesi mõjutanud protsesse ja tihti raskelt tulnud valikuid: näiteks kas minna Vabadussõtta sõdima või emigreeruda enne Teise maailmasõja lõppu Eestist?