Kaablikutt on neil päevil kodudes tuttavam kui postiljon

Starmani kontori kõrval Tallinnas Akadeemia teel on parklas üles rivistunud kümned pirukaautod. Kõik valmis varavalges startima, et Harjumaale ning kaugemalegi telepilti ja internetti viia. Eesti Päevalehe teejuht tehnikute töösse on Martin Õunap, kes avab kontori ukse – vastu vaatab laua ümber koondunud tehnikutebrigaad.

Tööd on palju, näitavad kolm suurt torni kastidest, kõrgemad kui inimene. Kõik need on täis digibokse. Veel suuremgi kastihunnik oli siin alles kaks päeva tagasi. „Pool Eesti Vabariiki on Starmani kliente,” ütleb Martin. Tallinna ja Harjumaa osakonda on kiireks ajaks appi võetud viis ajutist töötajat.