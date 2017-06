„Kolm õde” (vasakult: Olga Ivanova, Oudekki Loone ja Yana Toom) kinnitasid eile hotellis peetud pressikonverentsil, et peavad „kahe vennaga” (paremalt: Mihhail Korb ja Mihhail Kõlvart) läbirääkimisi. Kas ka tulemuslikke, selgub nädala pärast.

Enesekindel Jüri Ratas ei usu enam nn Savisaare nimekirja loomisse, kuigi arutelud on veel pooleli.

Võib üsna kindlalt väita, et veel üleeile õhtul oli nn Edgar Savisaare valimisliidu loomine peaaegu paigas. Eile selgus, et seda siiski ei tule, kusjuures kannapööre oli nii järsk, et mõnigi nimekirja kallal töötanud keskerakondlane sai sellest teada alles veidi enne keskpäevast pressikonverentsi.