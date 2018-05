Kadaka-Mäepealse ohtlik ristmik: nelja päevaga kaks õnnetust. Arendaja jättis foorid paigaldamata

Avarii Kadaka puiestee ja Mäepealse tänava ristmikul, mille tagajärjel paiskus üks sõiduk katusele. Foto: Delfi lugeja

- Praeguseks pankrotti läinud Riito Ehitus AS oli võtnud kohustuse ehitada fooridega ristmik.



- Tallinna linn on lubanud paigaldada õnnetusterohkele ristmikule valgusfoorid sellel aastal.



- Kadaka puiestee – Mäepealse – Karsti tänava ristmikul on viimase viie aasta jooksul juhtunud 20 liiklusõnnetust.