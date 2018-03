Teisipäeval selgus, et Eesti majanduskasv on olnud viimaste aastate kiireim. Annan teile nüüd võimaluse näidata, kui suure osa sellest majanduskasvust te julgete praeguse valitsuse arvele kirjutada.

Kasvu võti on selles, et erasektoril tuli investeerimisjulgus tagasi. Kui eraettevõtjad taas investeerivad, näitab see, et nad näevad Eestis pikaajalist kasvupotentsiaali. Julgeksin küll öelda, et valitsuse vahetus lisas erasektorile lootust ja pealehakkamist.