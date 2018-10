Kadri Simson: talveaega pooldavad meditsiiniga tegelevad inimesed, suveaega sumedate suveõhtute austajad

Eile Austrias toimunud Euroopa Liidu transpordiministrite kohtumisel, millest võttis osa ka Kadri Simson, jäi kõlama soov lükata kellakeeramise kaotamine edasi 2021. aastasse.

Kas toetasite Austria transpordiministri soovitust lükata kellakeeramise lõpetamine edasi?

Ei. Oma seisukohas ütlesin, et Eesti on valmis otsuse vastu võtma nii, nagu Euroopa Komisjon ettepaneku tegi: viimane kellakeeramine oleks 2019. aastal. Paraku jäi enamiku EL-i riikide ministrite sõnavõttudes kõlama, et nad ei ole valmis praeguste teadmiste pinnalt otsustama, mis ajavööndis nad jätkata tahaksid. Nad vajavad siseriiklikeks konsultatsioonideks rohkem aega ja nii mõnigi riik andis teada, et nad teevad alles uuringuid, kas kellakeeramisest üldse loobuda. Hääletus viimase üle toimub transpordiministrite ametlikul nõukogu kohtumisel detsembri alguses.

Nii mõnigi liikmesriik soovib kellakeeramist jätkata, hoolimata sellest, et kodanikud soovivad selle lõpetamist. Näiteks Portugal teatas, et nad juba katsetasid 1990-ndatel elu Brüsseli ajaga ehk aastaringse suveajaga ning see neile ei sobinud. Nad tahavad kindlasti jätkata kellakeeramist.