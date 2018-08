Kaido Höövelson: arvan, et minust sobivamat Eestis ei ole

Kümme aastat olin Jaapanis sumomaadleja, viimased neli telestaar. Kui siin tehakse saateid kahele-kolmele tuhandele, siis seal 20–30 miljonile. Tegin gurmee- ja reisisaateid ning oma vestlussaadet. Tihti oli tunne, et olen Eesti suursaadik Jaapanis. Tunne muidugi ei petnud, seda ma ka olin. Arvan, et minust paremat Eestis ei ole. Minu kogemustepagas ulatub samurai eluolu yakuza’dest Jaapani peaministri ja ülirikaste inimesteni. Tean neid klasse ja sedagi, kuidas nende äristiil on, kuidas peab käituma.