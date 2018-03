Kaine mõistusega reformierakondlased peakontorile: aitab kaklusest, kaevikusõda ei too midagi head

„Keegi pole piirkonna käest küsinud, mida arvame. Teie olete esimene. Aga eks ma olen ka lihtliige.” Nii vastas Reformierakonda kuuluv endine Lääne-Saare vallavanem ja nüüdne Saaremaa volikogu liige Andres Tinno, kui Eesti Päevaleht uuris, mida ta arvab riigikogu Reformierakonna fraktsioonis ja erakonna juhatuses toimuvast avalikust tülist ning kas erakonna peakontor on tüli kohta ka piirkondade arvamust küsinud. „Kui keegi tahab öelda, et see (tülid, meediasse lekkinud kirjavahetus jne – K. A.) ei häiri, siis ikka häirib. Häirib heitlikkus, et ei suudeta rahulikult tööd teha,” kinnitas Tinno.

Reformierakondlasi häirib ka avalikuks saanud kirjavahetus. Erakonna lihtliikmed on neile saadetud kirju varemgi esiti meediast ja alles seejärel meilikastist lugenud. Mainitakse üht Kaja Kallase pöördumist. On piirkondi, kus ei usuta, et kirju on lekitanud Pevkuri vastased. Ühtlasi nenditi, et suurt vahet polegi, sest kirju kirjutades peab nende lekkeks valmis olema. Aga Pevkuri riigikogu aseesimehe kohalt mahavõtmise kohta arvavad nii Pevkurit pooldanud kui ka mittepooldanud, et tegemist on ikkagi praeguse Reformierakonna esimehega ja oleks võinud aseesimehe koha talle jätta.