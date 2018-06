Kaitseministeeriumi kantsleriks sobiks kümmekond inimest

Reegel on, et saadikute nimesid ei avalikustata enne, kui president nad ametisse nimetab. Samuti on Eestil vaja ka USA-ga uue saadiku teemal enne suhelda. Kuid nii ERR kui ka teised allikad on viidanud, et Eesti uueks saadikuks USA-s saab ametist lahkunud Lauri Lepiku asemel kaitseministeeriumi praegune kantsler Jonatan Vseviov.

Eesti Päevalehele kinnitati, et otsingud Vseviovist vabaks jääva ametikoha täitmiseks on alanud ning paar inimest on juba jõudnud pakkumise tagasi lükata. Seega, praegu pole veel välja käia konkreetset nime. Inimesi, kes kantsleriks sobivad, on aga mitu. Valikut ei langeta kaitseminister Jüri Luik üksi, kuid eelkõige peab uus kantsler sobima ministrile.