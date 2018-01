Kaitseväelased arvavad naissõduritest paremini kui ühiskond üldiselt

Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus avalikustab täna raporti, milles uuriti lähemalt naiste kaitseväeteenistust. Senistest tervet ühiskonda puudutavatest uuringutest on võib-olla jäänud mulje, et Eestis ei suhtuta naiste teenistusse kuigi soosivalt, ent need, keda see otse puudutab – kaitseväelased ise –, arvavad naistest teenistuses hoopis positiivsemalt.