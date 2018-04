Kaja Kallas: maksud madalamaks, palgad kõrgemaks, riik võiks olla õhem ja pagulasi on meile vaja

Täna Reformierakonna juhiks vormistatav Kaja Kallas kirjutas nädala alguses oma ajaveebis vastuseid etteheidetele, mida talle võidakse teha. Üks neist võib tema arvates olla, et avalikkus ei tea tema seisukohtadest eriti midagi. Kallas vastas iseenda sõnastatud etteheitele, et on oma seisukohti alates 2010. aastast ajaveebis avaldanud.

Eesti suurima opositsioonierakonna juhina peab Kallas nüüd hakkama igapäevateemadel rohkem sõna võtma. Sellepärast otsisime välja Kallase seisukohad Eesti ühiskonna viimase aja põletavates küsimustes.