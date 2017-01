Kaja Kallas usub, et Siim Kallase tugeva mandaadi taga oli parteikaaslaste tunnustus presidendikampaania eest.

Millest see tuli, et Hanno Pevkuri võit esimehe valimistel oli nii veenev?

Ma arvan, et see on üldine tendents, et hääletatakse selliste olemasolevate nomenklatuuride vastu. Kuid ma arvan pigem ka seda, et parteiliikmed hääletasid rohkem Pevkuri pakutud juhtimisstiili poolt, sest ta esindas laiemat detsentraliseerimise ideed ja eelistas võrgustiku stiilis juhtimist, et piirkondi rohkem kaasata. See on inimestele sümpaatne ja nad ei soovi enam nii hierarhilist juhtimist, kus neile öeldakse ette, kuidas asjad peaksid olema.