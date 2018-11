Kaja Kallas: saan Ansipilt väga kasulikku nõu. Pean õppima teravamat ütlemist

Nädal algas raputavate uudistega Reformierakonna peasekretäri kiirest väljavahetamisest. Juhtunut on seni pikemalt seletanud vana ja uus peasekretär. Otsuse langetas erakonna esimees Kaja Kallas, kes nüüd asjale valgust heidab.

Alles mõni aeg tagasi andsite intervjuu, kus küsiti Reformierakonna meeleolude kohta. Seal ütlesite, et kõik on positiivne ja tulevikku vaatav, aga..

..aga praegu on endiselt absoluutselt positiivne ja tulevikku vaatav. Mulle tundub, et see asi on saanud liiga palju tähelepanu. Ma saan aru, miks see ajakirjanikke erutab, aga tegelikult on tegemist meie enda sisemise töökorraldusega. Kert Valdaru jääb meile meeskonda alles ning täidab eri ülesandeid ja kandideerib ka valimistel. Seega meile endale ei tundu see sellise raputusena, nagu teile võib tunduda.