Kaja Kallas: tahan saada peaministriks, sest praegune valitsus läheb väga vales suunas

Kaja Kallas, kas te tahate saada peaministriks?

Loomulikult.

Miks te seda ametit tahate?

Sest näen, et praegune valitsus läheb väga vales suunas. Kui me ei tee väga selgeid julgeid otsuseid, siis ei ela me tulevikus sellises Eestis, kus me tahaksime elada.

Aga miks just teie peate peaminister olema?

Eestil on valimistel kaks valikut: peaminister on parempoolne ning tuleb Reformierakonnast või vasakpoolne ning tuleb Keskerakonnast. Teised praeguse seisuga peaministri portfellile ei pretendeeri.

Mart Helme tahaks ka saada. Te ei usu, et ta üldse konkurent on?

Ei usu.

Miks?