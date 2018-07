Kaja Kallas: väita, et parempoolsed vihkavad vene emakeelega inimesi, on sulaselge vale ja viha õhutamine

Kaja Kallas on tagasi kodumaal ja töötab Reformierakonna esimehena. Palka ta selle eest ei saa. „Reformierakond ei maksa esimehele palka. Aga europarlamendi saadiku palk on väga kõrge, nii et küll ma ellu jään,” ütleb ta.

Foto: Tiit Blaat