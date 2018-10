Kaja Kallase Reformierakonnas on naised kindlalt teisel kohal

„On esinumbreid, naine on ka esinumber,” sõnas Reformierakonna peasekretär Kert Valdaru valimisringkondade esinumbrite kohta. See üks naine on Kaja Kallas. Kõiki esinumbreid pole erakond valmis avaldama, sest valimisnimekirjad pole veel kinnitatud. Kuid Eesti Päevalehe andmetel esinumbrite seas rohkem naisi polegi, kuigi erakonna juht Kaja Kallas on järjeindlalt rääkinud naiste võimestamise tähtsusest.