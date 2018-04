Praeguseks on ametlikult selge, et Reformierakonna esimees on Kaja Kallas ja 2019. aasta riigikogu valimistel on ta oma erakonna peaministrikandidaat. Eesti Päevalehe tellitud Turu-uuringute AS-i küsitluses on ta sellel positsioonil olnud juba veebruarist alates. Sama kaua on ta domineerinud valimisealiste inimeste jaoks kõige sobivama peaministrikandidaadina.