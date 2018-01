Kaks aastat apteegireformi lõpuni. Turule on ilmunud üleöö rikastunud proviisor ja hulgifirmade skeemid

Kahe aasta pärast jõuab lõpule apteegiomandi reform, mille järgi ravimite hulgimüüja ja jaemüüja ei tohi olla omavahel seotud ning apteeki võib edaspidi pidada ainult proviisor. Uute apteekide asutamisel, mida tohivad teha ainult proviisorid, kehtivad need nõuded juba praegu. Ühtlasi on ühel apteekril lubatud pidada maksimaalselt nelja apteeki.

Eesti Päevaleht on pärast palju kära tekitanud seadusemuudatusi apteegiturul toimuval pingsalt silma peal hoidnud. Viimase aasta jooksul kerkib uute apteekide rajajate lühikeses nimistus esile tõeline superstaar – Anne Viidalepp. Vaid aastaga on proviisor Viidalepp suutnud avada neli apteeki. Ühest on ta praeguseks küll loobunud, ent selle asemel avab ta parasjagu juba järgmist.