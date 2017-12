Kaks aastat Chennai vanglas tegid laevakaitsjast kunstniku

Osa laevakaitsjaid praegu majutava Chennai hotelli katusel tõmbas Denis Suhhanov välja mapi oma joonistustega. Teises käes oli tal pakk joonistusi, mis kaante vahele ei mahtunud. Soe tuul liigutas pabereid, mida oli pakis mitukümmend tükki. Paberitelt vaatas vastu nägusid, pilke, kritseldusi, poolelijäänud töid. Need joonistused on väga tõetruud, eriti arvestades, et Suhhanov ei osanud veel poolteist aastat tagasi sisuliselt üldse joonistada.