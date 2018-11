Kaks ja pool aastat kestnud Tartu ülikooli raamatukogu remont jõudis finišisse

Osaliselt juba kevadel uksed lahti teinud Tartu ülikooli raamatukogu avas eile lugejatele kõik saalid. Nüüdsest pääseb ka kolmandale korrusele ja uude avahoidlasse.

Tartu ülikooli raamatukogu direktori kohusetäitja Liisi Lembineni sõnul on uus raamatukogu tudengitele parem, sest seal on rohkem ruumi ja rohkem võimalusi. „Tegime tudengitele rohkem ruume töötsoonide arvelt, eelkõige just ruume rühmatöödeks,” täpsustas ta. Ta märkis ka, et vast remonditud raamatukogus on laenutusautomaadid, mis võimaldavad kiiremini raamatuid laenutada ja tagastada.