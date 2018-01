Kalvi Kõva: alkoholiteema näitab, et üks minister on head tööd teinud

Sotsiaaldemokraatlik Erakond teatas üleeile, et partei peasekretär Kristen Kanarik paneb ameti maha ja SDE juht Jevgeni Ossinovski on teinud Kalvi Kõvale ettepaneku sellele kohale astuda. Kanarik teavitas erakonnakaaslasi kirja teel. Ta ütles, et otsus ei tulnud lihtsasti, aga ta on selle enda jaoks selgeks mõelnud ja konsulteerinud nii SDE esimehe kui ka oma perega.