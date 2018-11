„Kanakarja kambaka” Reinsalu sai naistevastase vägivalla tõkestamise eest auhinna

„Valge Lindi auhinna saab minister Reinsalu (justiitsminister Urmas Reinsalu – toim) seadusemuudatuste algatamise eest, mis lisavad turvatunnet väga paljude vägivalda kogenud naiste ja laste ellu,” teatas auhinna üle andnud Eesti Naisteühenduste Ümarlaua SA (ENÜ).

Feministeeriumi toimetaja Kadi Viik sõnas, et pidi teate peale pikali kukkuma – Urmas Reinsalu ja Valge Lint. „Reinsalu on naistevastast vägivalda käsitlevale valdkonnale väga palju halba teinud nii oma sõnavõttude kui ka tegudega. Mul on väga kahju, et ta endiselt justiitsminister on. Üle mõistuse on see, et ENÜ pressiteate järgi on tunnustus muu hulgas karistusseadustikku ahistamise koosseisu lisamise eest. See säte on seal tõesti sees, aga sellele olid vastu nii Reinsalu kui ka ENÜ,” toob Viik esile.