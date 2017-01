Farmakoloogid räägivad täna Tartus täienduskonverentsil arstidele kanepi ravitoimest.

Harva suhtuvad eestlased mõnda ravimisse nii kirglikult kui kanepiravi eestkõnelejad. Nende sõnavõtud ilmuvad enamasti esoteerikaportaalides. Laias laastus kõnelevad need sellest, et kanep ravivat pea kõiki haigusi (eriti vähki) ja selleks et tuhanded haiged kannatustest päästa, tulevat kanepi kättesaadavust kõvasti lihtsustada. Imeravimini jõudmise takistuseks peavad kanepientusiastid arstide soovimatust asjaga tegeleda, ravimifirmade ahnust ja riigi jäikust. Kui väiteid lähemalt uurida, ei jää neist suurt midagi järele.