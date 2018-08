Kanuti jõugu ohvrid kardavad linnas liikuda. Vägivallale ükski asutus aga kindlat ravimit ei leia

Pärast eilset artiklit Kanuti noortejõugust saadeti Eesti Päevalehele noorte vägivallast eakaaslaste vastu uusi videoid. Ühes videos tõmmatakse ohver pärast korduvaid rusikalööke näkku ja kehapiirkonda maapinnale maha ning neli lapseohtu noormeest jätkavad jalgade löömist.

Kui võtsime pärast ohvrite tuvastamist nendega ühendust, tõdesid nad, et poleks ise julgenud kogetut kellelegi tunnistada. Nad kardavad. Politseisse nad pöörduda ei julge. „Nad oleksid siis hullemini kallale tulnud,” rääkis ühes videos jäädvustatud jõhkra läbipeksmise ohver. Ta püüdis asjaolusid pehmendada ning tõi politseisse mitte pöördumise lisapõhjuseks, et ta väga hullusti peksa ei saanud. „Loodame alati, et nad ei tule [linna peal] vastu ja me hoiame Kanutist eemale,” ütles hirmuga Minni (nimi muudetud – toim), kelle liikumist on terror piiranud. Peale hirmu teatada politseile, koolile või oma vanematele, on probleemiks ka politsei puudumine. „Õhtuti on nad Kanutis, aga päeval Lasnamäel,” sõnas Minni.