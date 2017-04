Kapo juht terrorist: ei saa välistada, et keegi haub midagi, aga see ei tähenda rünnaku õnnestumist

Kapo aastaraamat: Kreml hoiab sidemeid traditsioonilisi pereväärtusi toetavate organisatsioonidega.

Värskes kapo aastaraamatus ei saa paraku üle ega ümber terrorismist, mis veel aastaid tagasi tundus Eestile kauge probleem. Viimase paari-kolme aastaga on terroriaktid üha lähemale liikunud, läinud aastal hukkusid Eesti kodanikud Nice’is. „Ehkki neid rünnakuid on väga palju, need on väga tõsised ja meil on põhjust muret tunda, on praegu Eestis terrorioht väike. See ei tähenda, et homme ei võiks miskit muutuda, aga kogu meie tegevus on suunatud selliste sündmuste ärahoidmiseks,” ütles kapo peadirektor Arnold Sinisalu.