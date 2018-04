Kariina Laas: koledad suhted tekitavad koledaid inimesi

Psühholoog Kariina Laas, kas olukorrad, kus ollakse kohutavates tingimustes, kus üks pool teeb füüsiliselt ja/või vaimselt liiga, on pigem tavalised?

See ei ole nii haruldane, kui esmapilgul tundub. 12. aprilli Eesti Päevalehes välja toodud juhtum ja veel mõni, mis on avalikkuse ette jõudnud, kirjeldab üht äärmust. Teine äärmus on äärmiselt kena, harmooniline, üksteist vastastikku toetav, mõistev suhe, mille poole inimesed püüdlevad. Ideaalis nii ongi, aga vahepeal on terve hulk suhtevarjundeid.