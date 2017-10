Karilaid: Rainer Vakra kukkus sotside läbirääkijana läbi

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul nappis sotsidel austavat ja lugupidavat suhtumist partneri suhtes. Foto: Hendrik Osula

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul ei olnud mõtet sotsidega koalitsiooni moodustada, kui kumbki pool polnud kindlalt veendunud, et see on hea mõte.