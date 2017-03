Riigikontrolör Alar Karis vastas eile riigikogu arupärimisele sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimise plaani kohta.

Alar Karis rääkis parlamendi ees, et mistahes asutuse, ka sisekaitseakadeemia (SKA) kolimise otsus peaks lihtsustatult sõltuma sellest, kas asutuse töö muutub sellest paremaks. On põhjust arvata, et kolimisega halveneks SKA õppekvaliteet olulisel määral.

„Seni tehtud otsuseid ja praeguseks teada olevaid asjakohaseid mõjuanalüüse ja -hinnanguid arvesse võttes ei ole see viimine otstarbekas. Vastupidi – see on mõttetu, ülikallis, seab vastutustundetult ohtu siseturvalisuskoolituse kvaliteedi ja sisaldab olulisi julgeolekriske,” ütles ta.