Karm statistika. Alkohol võtab sajad elud, lõhub peresid ja põhjustab haigusi, mille ravile kulub sadu miljoneid eurosid

„Meil on perearsti nimistus palju inimesi, kellel on alkoholiga probleeme, selle pärast tulin.” – „Vahest on mingi nipp, kuidas saaks vastuvõtu ajal seda kiiresti teha.” – „Mina töötan muidu lastega, aga tööandja saatis siia, et seda juurde õppida.” Sellised laused kõlavad neljapäeva hommikul tervise arengu instituudi (TAI) koolitusruumis koolitusel osalejatelt.

See, mida kümmekond pereõde ja tervishoiutöötajat kiiremini õppida tahavad (või tööandja soovitusel õppima on saadetud), on pika nimetusega „alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine”, lühidalt ALVAL. See on süsteem, mille järgi saab lühidalt, tavalise perearstivastuvõtu ajal patsiendiga arutada, kui suur on tema alkoholi liigtarvitamise risk ja kuidas seda ennetada.