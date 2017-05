Karmide alkoholipiirangute vastuvõtmine lükkub edasi. EL-i suurriigid tahavad lisaselgitusi

Ajalisest kitsikusest hoolimata tahetakse paika jätta esialgne plaan jõustada piirangud 2018. aasta algusest. „Koostöös riigikoguga jälgime kindlasti, et sätte vastuvõtmise ja jõustumise vahele jääks mõistlik aeg,” lubab minister Ossinovski.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski kaks suuremat algatust on kahtlemata olnud võitlus tubaka ja alkoholiga. Mõlema saavutamiseks on ta välja käinud eelnõud, mis seniseid piiranguid oluliselt karmistavad. Ent alkoholipiirangute seaduse plaanipärane vastuvõtmine on ohtu sattunud, sest suurriigid Saksamaa ja Prantsusmaa nõuavad täpsemaid selgitusi.