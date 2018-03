Kartulivabariigist on asi kaugel, eestlased söövad liiga vähe kartulit

Rahvastiku värske toitumisuuringu järgi saavad eestlased umbes veerandi kaloritest tärkliserikastest toitudest – kartulist, nisutoodetest, riisist ja leivast. Soovitus aga oleks saada sealt kolmandik, leiab täna uuringut tutvustav tervise arengu instituut (TAI).

TAI vanemteaduri Eha Nurga sõnul on hirm, et nisutoodete ja kartulite söömine teeb paksuks, asjatu. „Kartulit ei pea üldse kartma, eriti praegusel vitamiinivaesel ajal, kui kartul on üks tähtsamaid kohalikke toiduaineid. Peale vitamiinide on kartul hea kaaliumiallikas,” selgitas Nurk. Kartuli söömisel tuleb jälgida valmistusviisi ja vältida sagedast rasvarikaste toitude (praekartulite, friikartulite, kartulikrõpsude) söömist ning rasvarikaste kastmete ja magusate ketšupite lisamist.