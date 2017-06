Kas e-sport on sport? Kübersportlased võitlevad, et nende ala tõsiselt võetaks

Möödunud nädalavahetusel toimus enne jalgpalli Meistrite liiga finaali Erinevate Tubade Klubis jalgpallimängu FIFA turniir. Ka sel üritusel oli vanusepiirang 18+, aga seekord seetõttu, et ürituse korraldamist toetasid alkoholiettevõte ja kihlveokontor.

Aktivistid usuvad, et Eesti võiks olla eesrindlik ka e-spordi valdkonna edendamises.

Eesti e-spordikogukond on otsustanud panna seljad kokku, luua ametnikele ühispöördumine ja hakata võitlema selle nimel, et e-sporti käsitataks Eestis eraldi spordialana ja nende võistlustele ei seataks vanusepiiranguid. Kui seni sai üksteiselt mõõtu võtta mängude sisust ja rahvusvahelistest soovituslikest vanusepiirangutest olenemata, siis hiljutine tarbijakaitseameti käitumine tekitab muret, et e-spordivõistlusi hakatakse piirama.