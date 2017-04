Kas Eestis on võimalik kunagi täielikult maheelu elada?

Näitleja ja lavastaja Mari-Liis Lill rääkis Organic Estonia juhti Krista Kulderknupuga sellest, kas ja kuidas võiks Eesti olla täiesti mahe riik. Lill valis intervjueerimiseks just Kulderknupu ja selle teema, sest kuigi maailmas on miljoneid lahendamata probleeme laste vaesusest rändekriisini, pole neil siis enam suuremat tähtsust, kui meil pole enam puhast joogivett ega õhku, mida hingata.

Mahe on teemana aina populaarsem. Üle päeva võib lugeda uuringuid, kus ühed ütlevad, et süüa tuleb ainult mahedalt kasvatatud asju, siis jäävad mullad alles ja on rohkem vitamiine, ja vastukaaluks ütlevad teised uuringud, et vitamiine on sama palju ja mahe kulutab sama suure saagi kasvatamiseks ulatuslikumat maa-ala. Kus on siis tõde?

Igaüks otsustab selle tõe iseenda jaoks. Kui sa tead, et toote kasvatamiseks on kasutatud kangeid kemikaale, et toode näeks viis korda suurem välja, siis sööd neid mürkaineid ka rohkem sisse. Teadlikud inimesed valivad järjest puhtamaid tooteid ja kohalikke tooteid ja organism reageerib sellele. Eestis on suurenenud nii tervise ja ravikulud, probleeme on ülekaaluliste inimeste, diabeedi ja allergiatega, mis mujal maailmas halbade toitumisharjumuste pärast levivad.

Meil pole veel mahetoodete valikuvõimalused kaubandusvõrgus suurenenud. Tänapäeval tuleb puhta kartuli ja porgandi leidmiseks eripoodi minna, samal ajal kui naaberriikides on mahedat köögi- ja puuvilja aasta ringi tavalises kaubandusvõrgus. Minu kodu lähedane Selver pakkus kohalikku õuna kaks kuud.

Kas teie arvates on Eestil võimalik end meie kliimas ja meie võimaluste juures 100% mahedana ära elatada?

Analüüse ja arvutusi pole tegelikult tehtud.