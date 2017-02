Kas allilmas algas võimuvõitlus? Tallinnas Rotermanni kvartalis Metropoli hotellis tulistati eile inimest.

Tallinna kesklinnas Metropoli hotellis armastavad aega veeta ka Eesti organiseeritud kuritegevusega seostatavad isikud. Üks neist on Ahmed, kellest Eesti Päevaleht kirjutas septembris, märkides, et tegemist on inimesega, kes on suhelnud ka palju kardetud nn seaduslike varastega. Ahmediga seotud seltskond oli eilegi Metropoli hotellis. Kas ka Ahmed ise, pole veel teada.