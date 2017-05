Kas kuudepikkune kõledus on kliimamuutuse märk?

Kevad on seni olnud kõike muud kui meeldiv. Õigupoolest ei saagi kevadest rääkida, kui mai esimestel päevadel pole puudel lehtigi ja aeg-ajalt pilluvad pilved ikka lund.

Arvestades, et enne kevadet polnud ka traditsioonilist pakase ja lumega talve, võib öelda, et eelmise aasta viimastest kuudest saadik on kogu aeg olnud enam-vähem ühesugune ilm – ühtlaselt kõle.

Kõledus omakorda tekitab pooleldi naljaga, pooleldi nördinult esitatud küsimusi: „Kuhu see kliima soojenemine siis jääb?” Ent tõesti, kas sellised olud nagu praegu annavad märku pikemast protsessist? Kas nii hakkabki nüüd olema?