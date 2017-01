Kas lumerohkelt alanud uus aasta võtab eelmisest eeskuju?

Uue aasta esimene nädal on olnud tuisune. Milliseks kujuneb ülejäänud aasta? Foto: Karin Kaljuläte

Möödunud suvel Eestis puhanutelt võis tihti kuulda etteheiteid, et jälle said puhkusepäevad võetud vihmasele ja külmale nädalale. See on aga pool tõde, sest möödunud aasta oli Eestis küll keskmisest sajusem, ent pisut soojem.