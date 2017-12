Kas ravimite kõrge hind on õigustatud? Tootjad väidavad, et nende töö on keeruline ja paljude riskidega

Kuna ravimid on sedavõrd kallinenud, et Euroopa riigid ei ole enam võimelised neid ostma, on esile tõusnud küsimus, kas ravimitootjate küsitud hind on õiglane. Eestis kogutakse heategevuse korras inimestelt raha, et maksta verivärskete vähiravimite eest, mille ravikuuri hind kõigub 50 000–100 000 euro vahel, ent mille toime ei ole veel selge. 2016. aastal tasus haigekassa vähiravimite eest 11,5 miljonit, aga mullu juba 39,3 miljonit eurot.

Euroopa patsiente esindava organisatsiooni EPHA esindaja Yannis Natsise sõnul ei ole nii kõrged hinnad enam ammu põhjendatavad jutuga, et teadustöö nende arendamiseks on kallis. Eriti kuna ravimitootjate kasumiprotsendid on kahekohalised ning reklaamile ja turundusele kulub sama palju või rohkemgi kui teadus- ja arendustööle.

Palusime põhjendada ravimite, eeskätt vähiravimite äärmuslikult kõrgeid hindu rahvusvaheliste ravimitootjate Eesti esindajatel. Esialgu esitasid esindajad seisukoha, et küsimust ei peaks sellisel moel arendama, kuid pärast üle nädala kestnud diskuteerimist laekusid meile siiski osa esindajate selgitused.