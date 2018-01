Kas Rein Lang võeti riigikokku tööle Reformierakonna poliitikat ajama?

Kolmapäeval avalikustas Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, et sellest nädalast saab tema kui riigikogu aseesimehe nõunikuks ammune reformierakondlane, staažikas poliitik Rein Lang. Kui kolmapäeval nimetati Langi põhiülesandeks Reformierakonna võidule viimist 2019. aasta riigikogu valimistel, siis eile tõmmati hoogu tagasi ja otsiti Langile, riigikogu aseesimehe nõunikule, kohasemaid ülesandeid kui parteipoliitika ajamine.

„Mul on hea meel, et meie meeskonnaga taasliitus Rein Lang. Rein jätkab tööd ka Nortalis, kuid tema rikkalik kogemus parlamendis, valitsuses ja erakonnas aitab meil eelkõige ideoloogilises plaanis atra seada, et olla parimas vormis löögirusikas 2019. aasta riigikogu valimistel,” teatas Pevkur kolmapäeval.