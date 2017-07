„Kas teil tatramett on?” ehk Kuidas rakendusega eesti keelt õppida

Keeleõpperakendus Lingvist sai valmis kingituse vabariigi sajanda sünnipäeva puhuks.

Lingvisti rakenduse abiga on võimalik inglise keeles õppida umbes sadat eestikeelset sõna. Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes külastavad Eestit eesistumise ja vabariigi sünnipäeva raames, seetõttu tehakse nende kampaaniatega koostööd. Rakendus võiks olla abimees eestlastelegi, kes tahavad välismaa sõpradele eesti keelt tutvustada. Sõnad valisid Lingvisti meeskonna Eestis elavad liikmed.

Nii antakse näiteks inglise keeles ette lause Do You have buckwheat honey? ja selle alla vaste „Kas Teil tatramett ***?” Tärnide asemele tühja kasti tuleb heakskiidu saamiseks kirjutada sõna „on” ja samas saab teada, et maius on eesti keeles tatramesi.