Kas vahistatud FSB agent üritas tungida Eesti riigiasutuste arvutisüsteemi?

Kaitsepolitsei töötajad pidasid Venemaale suunduva Venemaa kodaniku Narva piiripunktis kinni möödunud nädalavahetusel. Kahtlustuse järgi tegutses ta Venemaa julgeolekuteenistuse FSB agendina. Eile võeti ta kriminaalmenetlust juhtiva riigiprokuröri Inna Ombleri taotlusel Harju maakohtus vahi alla.

Mis on kinnipeetava nimi ja kas ta on alaliselt Eestis elav Venemaa kodanik või Venemaalt siia saadetud, seda riigiprokuratuur ja kapo uurimise algusfaasis veel ei avalda. „Isiku tausta me praegu ei ava. Samuti seda, mis oli tema tegevuse sihtmärk või mil moel tahtis ta kuritegu toime panna,” ütles Ombler. Põhjenduseks lisas ta, et menetlus on alles liiga värske. „Tõendeid saab koguda rahulikus õhkkonnas.”