Katkise garaažiukse all hukkunud Paul Morteni pere soov: et keegi ei peaks kunagi samasugust tragöödiat läbi elama

2015. aasta septembris Lohusalu metsas. Lohusalus on Küttimite pere suvila. Vanemate sõnul meeldis Paul Mortenile väga looduses olla, vabalt joosta, puude otsa ronida ning uurida taimi ja putukaid. Kui tema käest küsiti, mida ta teha tahab, vastas ta sageli: lähme õue või Lohusallu! Foto: erakogu

Katkise garaažiukse alla jäänud lapse surma uurimine tuvastas, et ukse tõstevedru oli purunenud ja uksel polnud kriitilise tähtsusega purunemiskaitsmeid.



Ehkki ühistu juhatusele ja haldusfirmale oli teada, et uks on katki ja võib olla eluohtlik, ei pandud majaelanike teavitamiseks välja ühtegi hoiatussilti ega toestatud katkist ust.



Eestis on tõenäoliselt kasutuses tuhandeid tõstuksi, millel puuduvad ohutust tagavad kaitsmed. Samuti ei ole kohustuslik uste regulaarne hooldus ega tehniline kontroll.