Katkised ja vananenud atraktsioonid võivad last tõsiselt vigastada

Ronimisseinad, batuudid, liumäed – mängu- ja tegevusvõimalusi on nii palju, et võtab silme eest kirjuks. Pidu mängutoas tähendab lastele võimalust mängida nii palju, kui süda lustib. Kui lastel on vahva, ei tule lapsevanemad selle pealegi, kui palju ohte võib mängutoas nende jaoks olla. Tarbijakaitseameti kontrollreidist selgus, et ohud varitsevad pea igas mängutoas.