Katkised seadmed ja elektrisüsteemid põhjustavad üha rohkem tulekahjusid

Tulekahju Saaremaal Soela külas. Päästeameti statistikast nähtub, et 2016. aasta oli nii tulekahjude kui ka tulesurmade poolest varasemast parem. Foto: Silvar Mehik

Päästeameti teatel on tuleõnnetuste taga tihtilugu alkohol, kuid uus trend on vigastest seadmetest või juhtmetest ja vooluvõrgust tekkinud põlengud. Statistika järgi on aga lõppeval aastal olnud Eestis tulesurmasid vähem kui kunagi varem.