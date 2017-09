Katri Raik: Narvat ei saa juhtida sms-sõnumitega kohtusaalist

Narva ei vääri linnajuhtideks inimesi, kes seostuvad korruptsiooni ja ametialaste kuritegudega.

Kohtu all olev Keskerakonna endine esimees, Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaar ütles neljapäeval oma valimisliidu büroos korraldatud pressikonverentsil, et Narva linnapeaks pürgimist ta ei välista. Seda aga eeldusel, et valimisliit teeb piirilinnas hea tulemuse.

„Mul on kahju, et Edgar Savisaar on jäänud minevikku,“ kommenteeris Savisaare tegemisi ja ütlemisi kohalike omavalitsuste valimiste Narva valimisliidu Meie Narva esinumber ja linnapeakandidaat, pikka aega Tartu Ülikooli Narva kolledžit juhtinud praegune sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik. Ta märkis, et Narva, Eesti suuruselt kolmas linn ja Euroopa Liidu üks väravaid, vajab aga senisest seisakust lahti raputamist, et siis kiirelt edasi liikuda. „Edgar Savisaar, kes täna ütleb, et kandideerib ärimeeste Mõisa ja Sõõrumaa nimekirjas Tallinnas, kuid homme tahab võib-olla Narva linnapeaks, Narva edukat tulevikku küll kujundama ei hakka. Kui nüüd piltlikuks minna, siis Narvat ei saa juhtida sms-sõnumitega kohtusaalist,“ tõdes Raik (SMS on Savisaare-Mõisa-Sõõrumaa valimisliidu lühend - toim).

Raigi hinnangul võib Edgar Savisaar mängida Narvas olukorrale, kus linnavolikogu senine keskerakondlik enamus ei saa pärast 15. oktoobri valimisi enam ainuvõimu ja neil tekib vajadus koalitsiooni moodustamiseks ning siis kutsutaksegi tema linnapeaks. „Ega seda saa välistada, sest praegugi istub Narva volikogus kolm inimest, ka volikogu esimees, kes on kohtus saanud süüdimõistva otsuse. Minu ja valimisliidu Meie Narva arvamus on ühene – Narva ei vääri linnajuhtideks inimest või inimesi, kes seostuvad korruptsiooni ja ametialaste kuritegudega,“ ütles Raik. Talle näib, et samamoodi arvavad ka paljud narvalased. „Siin inimestega rääkides ja arutades jääb mulje, et Edgar Savisaare tähe eredus on pöördumatult raugemas.“

Savisaar on siiani jätnud selgesõnaliselt väljendumata, kas temast saab Narva linnapeakandidaat või mitte. „Mulle tehti ettepanek kandideerida Narva linnapeaks. Usun, et neid ettepanekuid ühes või teises nimekirjas kandideerida tuleb veel. Aga mina kandideerin Tallinnas, siin samas Lasnamäel. Mul on hea meel, et mul on siin palju toetajaid. Ma ei kao kuhugi, ärge lootkegi,“ teatas Savisaar. „Aga nii või teisiti — kui Narvas meie nimekiri tõepoolest saab väga palju hääli, siis on juba nende otsustada, keda nad linnapeaks pakuvad ja keda sinna valitakse. Esimene küsimus on valimised nii Narvas, Maardus, Sillamäel kui Tallinnas. Kui need valimised on läbi, siis räägime linnapeadest.“

Et Savisaar tahab saada aga Narva linnapeaks, kinnitasid neljapäeval Delfile tema lähikondlane Jelena Valme ja nõuandja Andres-Marius Rosenblatt. Valme sõnul sai Savisaare kandidatuuris kokku lepitud 24. augustil Narvas. „Savisaare Narva linnapeaks saamisel peab aga muidugi olema uue volikogu ja ka valijate toetus,“ ütles Valme.

Savisaar ei kandideeri aga füüsiliselt Narva piirkonnas, selleks peaks tal olema tehtud sissekirjutus piiriäärsesse linna enne 1. augustit. See aga ei keela tal saamast linnapeaks, kui valitud volikogu seda otsustab.

Kohtu all olevat Savisaart süüdistatakse korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.