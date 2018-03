Konjunktuuriinstituut avalikustas esmaspäeval slaidid, kust selgus, et instituudi uuringu järgi on Lätist alkoholi ostjate osakaal kasvanud aastaga 66% ja kõige aktiivsemalt kasutavad piiri tagant ostmise võimalust nooremad inimesed. Kui Eesti Päevaleht palus konjunktuuriinstituudilt näha täismahus uuringut, mille põhjal nimetatud slaidid tehti, selgus, et kokkuvõtvat ja seletavat aruandedokumenti ei ole.