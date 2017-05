Kaur Kender: oleksin võitnud siis, kui prokurör Lea Pähkel oleks kohtusaalist vangi viidud

Kaur Kender ütleb, et protsess on ta rahaliselt laostanud, ent kõige suurem kaotus on olnud löök töö- ja loominguvõimele.

Harju maakohus mõistis eile õigeks lasteporno valmistamises süüdistatud Kaur Kenderi. Skandaalne kohtuprotsess sai küll esialgse lahendi, kuid juba eile teatas prokuratuur, et kaebab kohtuotsuse kindlasti edasi. „Lea Pähklil on riigi raha ja ta saab seda venitada aastaid. Ta teab, et minul on iga päeva aina raskem,” ütleb Kaur Kender.

Palju õnne! Ometigi tundub mulle, et te ei ole just liiga õnnelik.

See pole kaugeltki ju veel läbi. See on vahepeatus. See teeb tuju küll natuke paremaks, aga põhimõtteliselt on ju ikkagi prokuratuur võitnud. Nad on näidanud, et nad saavad teadvalt süütule inimesele ebaseadusliku süüdistuse esitada, selle inimese läbi kohtute vedada ja finantsiliselt ruineerida. Nad saavad teha kõike. Praegu on läinud kaks ja pool aastat, ilmselt läheb poolteist aastat veel. Nad saavad võtta märkimisväärse tüki inimese elust ja teha sellega, mida tahavad. Prokuratuur on võitnud.