Keila tahab ehitada teenusmaja piirkonda, millest on huvitatud ettevõtjad

„Asi ei ole selles, et me ei tahaks siia sellist maja, vaid asukohas – miks tahavad linnaametnikud just Pargi tänavale selle grupimaja rajada?” küsis naabruses elav ettevõtja Urmas Mägi. Tema sõnul tunnevad kohalikud elanikud muret, et uue tugimaja tõttu võivad langeda rajooni kinnisvara hinnad, sest lähiümbruses on ka hoolduspere ja Keila SOS noortekodu.

Keila linn kavatseb koostöös Euroopa regionaalarengu fondiga rajada vaimupuudega inimeste teenusmaja ehk grupikodu, toetamaks ja soodustamaks nende iseseisvat toimetulekut.